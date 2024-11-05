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Türkiye
DHA 05.11.2024 02:19

Yangında telefonunu almak için eve giren genç hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde çıkan yangında, unuttuğu telefonunu almak için eve giren lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Yangında telefonunu almak için eve giren genç hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Yangın, Çüngüş ilçesi kırsal Geçit Mahallesi’ndeki bir evde sobadan çıkan kıvılcımların etrafa sıçramasıyla yangın çıktı.

Yangını fark eden aile bireyleri, dışarıya çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada içeride unuttuğu telefonunu almak için eve giren lise öğrencisi Erman Çiftçi, dışarıya çıkamadı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, hareketsiz halde dışarı çıkarılan Erman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftçi’nin cenazesi, Çüngüş Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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