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Türkiye
AA 05.11.2024 01:04

Aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Adnan Menderes Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçen 11 yaşındaki Zühre Deniz A.'ya, T.D. idaresindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk refüje düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay yerinden kaçan sürücü ise polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan olayın, sürücünün park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaçmaya çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

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