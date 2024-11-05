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Türkiye
AA 05.11.2024 00:18

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri ve emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü FETÖ'nün emniyet ve askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı gerekçesiyle, 1'i ise kanser tedavisi görmesi nedeniyle emniyetten serbest bırakıldı. 6 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Burada savcılığa çıkarılan 6 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbeti Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Hakimlik, 3 şüphelinin ise imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

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