Açık 3.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.11.2024 00:42

Düzce'de yangın: İki ev ve odunlukta hasar oluştu

Düzce'de çıkan yangında iki ev ile odunlukta hasar meydana geldi.

Düzce'de yangın: İki ev ve odunlukta hasar oluştu
[Fotograf: AA]

D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Konuralp mevkisinde iki ev ile odunluğun yan yana bulunduğu bahçelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının çıktığı alan kara yoluna çok yakın olduğu için yolun tek şeridi söndürme çalışmaları sırasında dubalarla kapatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tek katlı ev ile bitişiğindeki odunluk kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı iki katlı evin arka kısmında da geniş çapta hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.

ETİKETLER
Düzce Yangın
Sıradaki Haber
Şırnak'ta gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:03
Misafirliğe gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti
01:23
Aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
00:37
Valensiya, sel felaketinin hasarlarını karşılamak için 31 milyar 402 milyon euro istedi
00:29
Şırnak'ta gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
00:19
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
00:30
Sahte altınla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
ABD'de seçim nedeniyle Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri alındı
ABD'de seçim nedeniyle Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri alındı
FOTO FOKUS
İspanya'da havalimanını su bastı
İspanya'da havalimanını su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ