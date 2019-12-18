Taşdelen Caddesi'ndeki üç katlı bir binanın bodrum katındaki mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın esnasında geceyi iş yerinde geçiren ve içeride uyuyan iş yeri çalışanı Aslan Çetinkaya, panikle uyanarak dışarı çıkmak istedi.

Alevlerin iş yeri girişini sardığını gören Çetinkaya bunun üzerine zemin kattaki havalandırma boşluğundaki pencereden kaçmaya çalıştı.

Yardım çığlığını itfaiye ekipleri duydu

Bu sırada havalandırma boşluğunun üzerindeki demir ızgara nedeniyle mahsur kalan Çetinkaya bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğundan çıkan yoğun duman altında Çetinkaya'nın yardım çığlığını duydu.

Demir ızgaraları açan ekipler dumandan etkilenen Çetinkaya'yı dışarı çıkardı.

12 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çetinkaya hastaneye kaldırıldı.

Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: AA