Türkiye
Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu18 Aralık 2019 Çarşamba 04:08 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 04:10
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yalnız yaşayan 40 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
[Fotoğraf: DHA]
Karahasanlı Mahallesi 800. Yıl Konutlarında ikamet eden Halit Esen'den bir süredir haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, 5. kattaki dairede yalnız yaşayan Halit Esen'in cansız bedenini banyoda buldu.
Esen'in yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlendi.
Kaynak: AA