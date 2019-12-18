Türkiye
Kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı18 Aralık 2019 Çarşamba 03:47 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 03:50
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kamyon ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Otoyoldan İstanbul istikametine seyreden Tuncay B. idaresindeki kamyon, Bolu Dağı Tüneli çıkışı Düzce kesiminde önünde seyreden Osman Ş. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Bolu ve Düzce'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yaklaşık bir süren çalışmanın ardından kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansa taşındı.
Yapılan müdahalenin ardından kamyon sürücüsü Tuncay B. Düzce'de bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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