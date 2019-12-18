Türkiye
Balıkesir'de bir kadın pompalı tüfekle öldürüldü18 Aralık 2019 Çarşamba 02:40 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 02:42
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadın, tartıştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Kapıcıbaşı Mahallesi Bodur Camisi Sokak'ta bir fırında ekmek dağıtım elemanı olarak çalışan M.B., arkadaşı Nazan C. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.B. pompalı tüfekle Nazan C'ye ateş etti. Nazan C. olay yerinde hayatını kaybetti.
M.B. olaydan sonra polisi arayarak kız arkadaşını vurduğunu bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Gözaltına alınan M.B'nin alkollü olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: balıkesir Edremit kadın cinayeti pompalı tüfek