Milli Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Milli Savunma Bakanlığı Ankara merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı Ankara Karargahında görev yapacak.

Başvurular 9 Aralık 2019'da başladı, 10 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

Başvuruda bulunacak olanların, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

1 Ocak 1984 ve daha sonra doğmuş olanlar başvuru yapabilecek.

Adayların, 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından en az 70 puan almış olmaları aranan şartlar arasında.

Erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber