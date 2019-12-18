Türkiye
Isparta'da silahlı kavga: 4 yaralı18 Aralık 2019 Çarşamba 05:28 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 05:31
Isparta'da bir gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde Eray E. ile bir gece kulübünün önündeki 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eray E. tabancayla ateş ederek 4 kişiyi yaraladı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Eray E. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA