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Türkiye
AA 13.04.2023 13:42

Yangın söndükten sonra ev sahibinin cansız bedenine ulaşıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 82 yaşındaki Salih Güloğlu'nun cenazesine ulaşıldı.

Yangın söndükten sonra ev sahibinin cansız bedenine ulaşıldı
[Fotograf: DHA]

Soğukpınar köyü Dere Mahallesi'nde Salih Güloğlu'na ait evde çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından AFAD ekipleri arama başlattı.

Aramada, felçli olan Güloğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Güloğlu'nun cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Dere Mahallesi'nde dün Güloğlu'na ait iki katlı ahşap evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmiş, felçli olduğu öğrenilen Güloğlu evden çıkamazken, dumandan etkilenen kızı Satiye Güloğlu, İnebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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