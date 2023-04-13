Deprem caminin bir minaresini yıktı diğeri ayakta kaldı

6 Şubat'taki iki büyük depremin vurduğu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde birçok bina yıkılırken, çok sayıda da can kaybı yaşlandı.

Depremlerde iki minareli Kıllı Sanayiciler Camii de büyük hasar aldı. Minarelerden biri tamamen yıkılırken, diğeri ise dimdik ayakta kaldı.

Enkaza dönüşen minarenin yola doğru devrildiği dikkat çekti. Ağır hasar alan cami ibadete kapatıldı. Bazı vatandaşların da namazını caminin avlusunda kıldığı öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Adem Kök, depremin çok şiddetli olduğunu ifade ederek, minarelerden bir tanesini yıkıldığını diğerinin de ayakta kaldığını söyledi. Kök, yıkımın büyük olduğunu ve bir daha bugünleri yaşamamak için Allah'a dua ettiğini kaydetti.