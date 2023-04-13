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Türkiye
İHA 13.04.2023 13:43

Deprem caminin bir minaresini yıktı diğeri ayakta kaldı

Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta bulunan bir caminin iki minaresinden biri dimdik ayakta dururken, diğeri ise tamamen yıkıldı.

Deprem caminin bir minaresini yıktı diğeri ayakta kaldı
[Fotograf: İHA]

6 Şubat'taki iki büyük depremin vurduğu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde birçok bina yıkılırken, çok sayıda da can kaybı yaşlandı.

Depremlerde iki minareli Kıllı Sanayiciler Camii de büyük hasar aldı. Minarelerden biri tamamen yıkılırken, diğeri ise dimdik ayakta kaldı.

Deprem caminin bir minaresini yıktı diğeri ayakta kaldı

Enkaza dönüşen minarenin yola doğru devrildiği dikkat çekti. Ağır hasar alan cami ibadete kapatıldı. Bazı vatandaşların da namazını caminin avlusunda kıldığı öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Adem Kök, depremin çok şiddetli olduğunu ifade ederek, minarelerden bir tanesini yıkıldığını diğerinin de ayakta kaldığını söyledi. Kök, yıkımın büyük olduğunu ve bir daha bugünleri yaşamamak için Allah'a dua ettiğini kaydetti.

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Kahramanmaraş Deprem
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