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Türkiye
AA 13.04.2023 13:33

İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 5 bin 595 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 1 ayda yapılan uyuşturucu operasyonları ve denetimlerde yakalanan 5 bin 595 şüpheliden 584'i tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 5 bin 595 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili şüphelilerin tespit edilip suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerin 6 Mart-6 Nisan'da Esenyurt, Silivri, Başakşehir, Pendik, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Beyoğlu, Beykoz, Bahçelievler ve Kartal'da düzenlediği 13 ayrı operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Çeşitli adreslerdeki arama, ilçelerde yapılan operasyon ve uygulamalarda 357 kilogram uyuşturucu, 749 bin uyuşturucu hap, iki kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 7 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

Kent genelinde 1 ayda 4 bin 577 operasyon ve denetim

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile farklı birimlerde görevli ekiplerce kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında son bir ayda 4 bin 577 operasyon ve denetim yapıldı.

Operasyon ve denetimlerde 773 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken yakalanan 5 bin 595 şüpheliden 584'i tutuklandı.

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