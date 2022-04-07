Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yanan yumurtanın kokusundan etkilen kişi hastaneye kaldırıldı
Tokat'ta haşladığı yumurtayı ocakta unutan kişi, yanan yumurtanın kokusundan etkilenince hastaneye kaldırıldı.
Esentepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan Samet Gedik sahurda yemek için yumurta haşlamak istedi. Yumurtayı ocağa koyduktan sonra yeniden uykuya dalan Gedik, evdeki kötü kokuyla uyandı.
Yanan yumurtanın kokusundan etkilenen Gedik, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gedik, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Evde polisler ve doğal gaz ekipleri inceleme yaptı. Doğal gaz ekipleri evde gaz kaçağının olmadığını belirledi.
Kokudan etkilenen Gedik'in durumu iyi.
Etiketler: Tokat
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