Okul çantasına gizlenmiş uyuşturucu haplar ele geçirildi
Yalova'da otomobilde okul çantasına gizlenmiş uyuşturucu hapların ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip Analiz ve Değerlendirme Büro Amirliği ile Narkotim ekipleri, çevre illerden kente uyuşturucu getirileceği belirlenen aracı takibe aldı.
Yalova-Bursa kara yolunda durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeği "Zeytin" ile arama yapıldı.
Araçta koltuğun altına gizlenmiş okul çantasının içinde 2 bin 250 sentetik ecza grubu hap bulundu.
1 kişi tutuklandı
Gözaltına alınan zanlılar N.K. ve B.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Aramada 15 gram metamfetamin, 11,65 gram esrar, 6,54 gram sentetik kannabinoid, 16 sentetik ecza grubu hap, 4 hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat, namlusu açık 5 tabanca, 55 mermi, 13 kartuş ve 119 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ş.A. tutuklandı.
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