Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeniçağa ve Çubuk göllerinin yüzeyindeki buz eridi
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da Yeniçağa ve Çubuk göllerinin yüzeyindeki buz, havaların ısınmasıyla eridi.
Ağır kış şartlarının yaşandığı Bolu'da havalar ısınmaya başladı.
Havaların ısınmasıyla Yeniçağa ilçesinde bulunan Yeniçağa Gölü ve Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü'nün yüzeyindeki buzlar eridi.
Buzların erimesiyle göllerdeki su seviyesi yükseldi.
Yeniçağa Gölü'nde su seviyesinin yükselmesiyle göl kenarındaki iskele sular altında kaldı.
Etiketler: Bolu Buzlanma Hava Durumu
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