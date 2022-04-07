Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alanda deniz dolgusu tamamlandı.

Yöre mimarili terminal binaları, çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlanarak, havalimanı önümüzdeki günlerde test uçuşları için hazır hale getirilmeye başlandı.

Havalimanının, 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 265 metreye 24 metre 3 taksi yolu, 300 metreye 120 metre, 120 metreye 120 metre 2 apron imalatları da tamamlandı.

Havalimanında, şerit saha düzeltmeleri devam ederken, pistin ve apronların çizgileri de çekilmeye başlandı.