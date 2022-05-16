Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yanan motosikleti şalgam suyu dökerek söndürdüler
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da otogarda asker uğurlamasına katılan gençlerin yaktığı meşale, motosikletin üzerine düşünce yangın çıktı. Çevredekiler, alevlere litrelerce şalgam suyu döküp yangını söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Otogarında asker uğurlamasına katılan bir grup genç, meşale yaktı. Bu sırada yanan meşale park halindeki motosikletin üzerine düştü. Motosiklet, kısa sürede alev aldı. Otobüsler güvenli alana çekildi.
Çevredekiler bu sırada otobüsün bagajına yüklenecek 5 litrelik pet şişelerdeki şalgam sularını alıp, alevlere dökerek yangına müdahale etti. Şalgam suyu ile alevler söndürüldü. O anlar, cep telefonu kamerası ile kayda alındı.
Şalgam sularını yüklemek için getiren görevli Hamza Çelik, otobüslerde yangın söndürme tüpleri olduğunu ancak kimsenin vermek istemediğini söyledi.
Çelik, "Motosikleti söndürecek bir şey bulamayan vatandaşlar, bizim şalgamları döküp söndürdü. Motosiklet sahibi de asker yakınıydı" dedi.
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