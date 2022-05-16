Bir gün önce kendileri için asker kınası etkinliği düzenlenen 12 engelli, belediye önünden dualarla birliklerine uğurlandı. Sabahın erken saatlerinde belediye önünde toplanan engelli asker adayları ve aileleri davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı, halay çekti.

Çocuklarının heyecanına ortak olan, gururu ve mutluluğu bir arada yaşayan aileleri cep telefonları ile bu mutlu günü kayıt altına aldı.

Gençler yapılan duanın ardından askeri görevliler gözetiminde otobüslere bindirildi. Gençlerin marşlar ve "en büyük asker bizim asker" sloganları eşliğinde yolcu edilmesi sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Sevdikleriyle kucaklaşıp vedalaşan engelli gençler görev yerleri olan Mürted Hava Meydan Komutanlığına uğurlandı.

Gençler burada temsili olarak verilecek askeri eğitimin ardından yemin ederek terhis belgelerini alacak.