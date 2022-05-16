Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aranan kardeşler babalarının aracında uyur vaziyette bulundu
[Fotoğraf: AA]
Giresun'da iki kız kardeşin eve dönmemeleri üzerine aile kayıp ihbarında bulundu, ekipler çalışma başlattı. Kardeşler, babalarına ait hafif ticari aracın bagajında uyur vaziyette bulundu.
Dereli ilçesi Haydere köyündeki evlerinde gözden kaybolan 6 yaşındaki Elifnaz ve 8 yaşındaki Züleyha Nefes'i yaklaşık bir saat arayan ailesi durumu jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince, AFAD gönüllüleri ile köylülerin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmasında jandarmanın iz takip köpekleri de kullanıldı.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından Elifnaz ve Züleyha kardeşler babalarına ait hafif ticari aracın bagajında uyur vaziyette bulundu.
Durumları iyi olduğu öğrenilen iki kız kardeş sağlık kontrolü için Dereli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Etiketler: Giresun
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