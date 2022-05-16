Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de sağanak: Yolda göçük oluştu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak nedeniyle yolda göçük meydana geldi.
İlçede dün akşam etkisini gösteren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Aralıksız devam eden yağışın etkisiyle Büyük Çakır Mahallesi Kapuzbaşı yolunun bir kısmında göçük oluştu.
Çöken yolda ekipler önlem alırken, Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'ne ulaşım tek yönlü sağlanıyor.
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