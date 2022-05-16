Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında iddianame hazırlandı
[Fotoğraf: AA ]
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 3 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası, 2 kişi hakkında da ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 61 sayfalık iddianame hazırlandı. Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası, Ali Yasak ve Abdulkadir Kara'ya ise ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi
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