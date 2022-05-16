İstanbul'da sahte parfüm imalatı yapan iş yeri mühürlendi
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 7 bin 114 şişe parfüm, bin 548 şişe güneş kremi ve imalatta kullanılan makineler ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alınırken iş yeri de mühürlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilinen parfüm markalarının sahtelerini üreterek piyasaya sürdüğü belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Demirkapı Mahallesi'ndeki imalathane ve depo olarak kullanılan bir adrese 12 Mayıs'ta baskın düzenleyen ekiplerce, 7 bin 114 şişe sahte parfüm, 5 bin 312 boş parfüm şişesi, bin 548 sahte güneş kremi, 185 litre esans ve sahte parfüm üretiminde kullanılan bazı makineler ele geçirildi.
1 şüpheli yakalandı, iş yeri mühürlendi
Operasyonda, sahte parfümlerin ve sahte güneş kremlerinin üretimini yaptığı tespit edilen Ş.D. isimli bir şüpheli yakalanırken, ruhsatsız iş yeri de mühürlendi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nu kapsamında adli işlem yapıldı.