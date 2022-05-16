Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kartal'da trafiği durdurup drift yapan sürücü yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Kartal'da düğün konvoyundaki bir otomobil sürücüsü, drift atarak trafikte tehlikeye neden oldu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sürücü polise ihbar edildi. Kimliği belirlenerek gözaltına alınan sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.
Kartal Sahili Turgut Özal Bulvarı Maltepe istikametinde meydana gelen olayda, düğün konvoyundaki otomobilin sürücüsü, sahil yolunu kapatarak onlarca sürücünün gözü önünde 'drift' yaptı.
Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sürücü polise ihbar edildi.
Görüntüleri inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, otomobil sürücüsünün kimliğini tespit etti.
Furkan A. adlı sürücü gözaltına alınarak, 10 bin 71 TL idari para cezası uygulandı. Furkan A.'nın ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
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