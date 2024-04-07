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Türkiye
AA 07.04.2024 14:54

Yanan gece kulübünün bulunduğu binada çalışmalar sürüyor

Beşiktaş'ta tadilat sırasında 29 kişinin öldüğü yangının çıktığı gece kulübünün bulunduğu apartmana kesilen elektriğin yeniden verilmesi için çalışma yapılıyor.

Yanan gece kulübünün bulunduğu binada çalışmalar sürüyor

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'ndeki gece kulübünün olduğu 16 katlı binada yanan kofra nedeniyle yaşanan elektrik sorunları giderilmeye çalışılıyor.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) ekipleri, binaya ana hat üzerinden geçici elektrik verilmesi için çalışma başlattı.

Yanan gece kulübünün bulunduğu binada çalışmalar sürüyor

Yerden geçen ana elektrik hattını ortaya çıkarmak için bir iş makinesi kullanıldı. Çalışmalar kapsamında, ana hattan çekilen kablolarla yeni takılan kofraya elektrik verildi.

Oturanların tahliye edildiği binaya yarın itibarıyla su ve doğal gaz da verilmesi planlanıyor.

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