Yamaç paraşütü tutkunları Babadağ'da buluştu

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl, yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turiste heyecan yaşatıyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Babadağ'dan, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 7 bin 117 kişi yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, yoğun bir bayram tatili geçirdiklerini söyledi.

Babadağ'dan bayramda gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşlarını yerli misafirlerin yanı sıra İngiliz, Çin ve Rus uyruklu turistlerin de uçuş yaptığını anlatan Çıralı, "Babadağ'dan 9 günlük bayram tatilinde 7 bin 117 yamaç paraşütü uçuşu gerçekleşti. Babadağ'dan geçen yıl yapılan 233 bin 314 uçuşla tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Bu sene geçen yıl gerçekleşen uçuş sayısının geçileceğini düşünüyoruz." dedi.

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Başkanı Tolga Yıldırım ise bayramda Ölüdeniz'de yoğunluktan trafiğin durma noktasına geldiğini anlattı.

Babadağ'dan bayram tatilinde gerçekleşen yamaç paraşütü uçuşlarının yüzde 60'ını yerli tatilcilerin oluşturduğunu dile getiren Yıldırım, yoğunluğun sezon sonuna kadar devam etmesini beklediklerini kaydetti.