Çok Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.05.2023 10:37

Yalova'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran işçi sayısı 140'a çıktı

Yalova'nın Altınova ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 140 tersane işçisinden 139'u taburcu edildi.

Yalova'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran işçi sayısı 140'a çıktı

Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki tersanelere yemek veren firmanın dün öğle yemeğinden kaynaklandığı belirtilen gıda zehirlenmesi şüphesiyle iki günde 140 çalışan, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yalova ve Altınova'daki hastanelere 127, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki sağlık kuruluşlarına ise 13 kişi başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan işçilerin 139'u ayakta tedavileri yapılarak taburcu edildi. Sadece bir kişi hastanede tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyor.

Ayrıca, İl Tarım ve Orman ile İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, yemek veren firmadan alınan numuneleri laboratuvara gönderdiği öğrenildi.

ETİKETLER
Gıda Zehirlenmesi Yalova
Sıradaki Haber
Samsun'da 13 bin sentetik hap ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:43
Orman yangınlarıyla mücadelede "yangın havuzları"nın sayısı artıyor
11:35
İran: Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmemiz durumunda bu, Türkiye üzerinden olacaktır
11:33
Trafik kazaları yüzde 3,9 arttı
11:31
Kahramanmaraş'ta 501 bini aşkın kişiye psikososyal destek sağlandı
11:40
Fransa'da Danıştay, polisin gösterilerde dron kullanmasına onay verdi
11:26
Deprem bölgesindeki 11 ilde elektrik ve doğal gaz borçları silinecek
143 yıllık okul restorasyonla kültür sanat merkezine dönüştü
143 yıllık okul restorasyonla kültür sanat merkezine dönüştü
FOTO FOKUS
Beyin implantları felçli adamı yeniden ayağa kaldırdı
Beyin implantları felçli adamı yeniden ayağa kaldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ