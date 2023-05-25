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Türkiye
DHA 25.05.2023 09:50

Aksaray'da balkondan düşen hemşire hayatını kaybetti

Aksaray'da hemşire Saliha Tuncel, birlikte yaşadığı doktor Halil İbrahim A.'nın 7'nci kattaki dairesinin balkonundan 3'üncü kattaki terasa düşerek yaşamını yitirdi.

Aksaray'da balkondan düşen hemşire hayatını kaybetti

Olay Aksaray'da bir rezidansın 7'nci katında meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel, aynı hastanede çalışan doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu binanın 7'nci katından 3'üncü kattaki terasa düştü.

Durumu fark eden binadakiler, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saliha Tuncel otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Şüphe üzerine gözaltına alınan doktor Halil İbrahim A. ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

Salina Tuncel'in cenazesi de otopsinin ardından memleketi Niğde'de toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

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