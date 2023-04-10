Hafif Sağanak Yağışlı 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.04.2023 13:03

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen A.A, A.M. ve Z.Ç. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan araması olan B.K. da yakalandı.

Narkotik köpeği "Zeytin" eşliğinde şüphelilerin adres, araç ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanımı düzeneği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, A.M. ve B.K. tutuklandı, Z.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, kullanmak için uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

ETİKETLER
Uyuşturucu Yalova
Sıradaki Haber
Kars ilkbaharda kışı yaşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:49
Basın Kartı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
13:45
İyi Parti 9 ilde CHP listelerinden aday gösterdi
13:46
Elazığ Harput Musiki Müzesine vatandaşlardan yoğun ilgi
13:40
HDP'nin kapatılması istemli davada süreç sürüyor
13:35
Filipinler: Erişime izin verilen yeni üsler yalnızca savunma amacıyla kullanılacak
13:43
Van’da kafes avcılığı yapan 4 kişi jandarmaya takıldı
Kars ilkbaharda kışı yaşıyor
Kars ilkbaharda kışı yaşıyor
FOTO FOKUS
Birgi ve Bademli'nin asırlık camileri kendine hayran bırakıyor
Birgi ve Bademli'nin asırlık camileri kendine hayran bırakıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ