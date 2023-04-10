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Türkiye
İHA 10.04.2023 12:25

Otomobilin çarptığı 2 yaya ağır yaralandı

Denizli’de otomobilin çarpması sonucu 16 yaşındaki çocuk ve yanında bulunan yaya ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı 2 yaya ağır yaralandı
[Fotograf: İHA]

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde meydana geldi. Ulus Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil, yaya halde olan 16 yaşındaki çocuğa ve yanında bulunan kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki yaya da metrelerce ileri fırladı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Güvenlik güçleri otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, hasar oluşan araç ise otoparka götürüldü.

Öte yandan hastanede tedavisi süren yaylalardan 16 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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