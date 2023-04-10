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Türkiye
AA 10.04.2023 12:29

Erzurum'da 333 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Erzurum'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 333 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Erzurum'da 333 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
[Fotograf: AA]

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri sürüyor.

Bu çerçevede, Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nden 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı güvenlik önlemleriyle hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek otobüslerle Erzurum Havalimanı'na getirildi.

Erzurum'da 333 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Pasaport işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, kentten Afganistan'a düzenlenen 4'üncü charter seferiyle Kabil'e yollandı.

Geri Gönderme Merkezi'nden 106 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen de uçakla ülkelerine ulaştırılmak üzere otobüslerle İstanbul'a gönderildi.

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2023'den bu yana Erzurum Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezinden 684 Afganistan, 319 Pakistan ve 470 diğer uyruklardan olmak üzere toplam 1497 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Yurda yasa dışı girmeye teşebbüs eden düzensiz göçmenlerin girişlerinin, etkin sınır denetimleriyle engellendiği bildirildi.

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