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Türkiye
AA 10.04.2023 12:14

İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 30 şüpheli adliyede

İstanbul merkezli 6 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 30 şüpheli adliyede
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Esenyurt'taki bir inşaat projesinde yer alan siteye baskı ve tehditle yerleştikleri, sitedeki bazı daireler için sahte ve ikiz satış yaparak mağdur ettikleri vatandaşları darbettikleri ve siteden çıkarttıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında, suç örgütü elebaşı Nihat A. ve Çetin Ş'nin de bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Süreç

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Esenyurt'taki bir sitede çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlatılmıştı.

Zanlıların kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, 7 Nisan'da İstanbul merkezli Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya ve Muş'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 30 şüpheliyi yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tüfek, 58 mermi ile çok sayıda doküman ele geçirilmişti.

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