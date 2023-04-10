Van'da farklı suçlardan aranan 18 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda, haklarında toplamda 64 yıl hapis cezası bulunan 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 17'si emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 7 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 2 kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi.