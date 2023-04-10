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Türkiye
İHA 10.04.2023 11:44

İstanbul merkezli 10 ilde oto hırsızlık çetesine operasyon: 21 gözaltı

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda çeşitli marka ve modeldeki otomobilleri çalan ve daha sonra otomobilleri aynı model araçlar ile değiştirip üçüncü kişilere satan 21 kişilik çete çökertildi.

İstanbul merkezli 10 ilde oto hırsızlık çetesine operasyon: 21 gözaltı
[Fotograf: TRT Haber]

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, park halindeki otomobillerin çalınarak çeşitli marka ve modeldeki otomobillerle değiştirdikleri daha sonra bu otomobilleri 3. kişilere sattıkları öğrenilen çetenin çökertilmesine yönelik çalışma başlattı.

Çetenin 25 oto hırsızlığı gerçekleştirildiği belirlendi. 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik geçtiğimiz cuma günü Mardin, Gaziantep, Adana, Mersin, Ankara, Bursa, Muğla, Kocaeli, Çorum, Giresun'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 kişi yakalanırken, 5 şüphelinin ise önceki tarihlerde yakalanarak cezaevine gönderildiği belirlendi. Otomobiller ise sahiplerine teslim edildi.

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