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Türkiye
AA 10.04.2023 11:43

Pazarcık'ta hafif hasarlı evler onarılıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan depremzedeler, hafif hasarlı evlerin onarımına başladı.

Pazarcık'ta hafif hasarlı evler onarılıyor
[Fotograf: AA]

İlçede enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ederken hafif hasarlı tespit edilen evlerde onarım ve güçlendirme çalışması gerçekleştiriliyor.

Depremin yaralarını sarmaya başlayan afetzedeler, hava koşullarının da iyileşmesiyle evlerin onarımı için kolları sıvadı.

Depremin ardından hasar gören yol ve bulvarlar da Pazarcık Belediyesi ekipleri tarafından onarılıyor.

Pazarcık'ta hafif hasarlı evler onarılıyor

"Evin tadilatını yaptıktan sonra eşim de gelecek ve hayatımıza devam edeceğiz"

Depremzede Yusuf Akdağ, büyük bir afet yaşadıklarını ve yavaş yavaş normale döndüklerini söyledi.

Deprem anını anlatan Akdağ, "Sarsıntı anında uyanıktım. Bir patlama sesiyle ayağa kalktık. Evin yıkılacağını hissettik ve hemen eşimle dışarı çıktık. Balkondan dışarı çıktık ve o esnada camlar kırıldı, eşyalar döküldü." dedi.

Zor günlerin üstesinden birlik ve beraberlikle gelindiğini belirten Akdağ, depremde hasar gören evinde onarım çalışmasına başladığını ifade etti.

Pazarcık'ta hafif hasarlı evler onarılıyor

Akdağ, deprem anında çatı duvarının ve ev içindeki merdivenlerin hasar gördüğünü kaydederek, şöyle konuştu:

"Hayat devam ediyor. Evimizi onarıp yeniden normale dönmek için çaba sarf ediyoruz. Şu anda evin çatısında ustalar tarafından bir haftadır onarım çalışması yapılıyor. Yıkılan yerleri tuğlalar ile onardık, şimdi sıvasını yapıyorlar. Ev genelinde de tadilat işlemleri devam ediyor. Bir yandan artçı sarsıntılar devam ediyor ancak ilçemizden ayrılmak istemedik. Eşim şu anda akrabalarımızın yanında Ankara'da kalıyor. Evin tadilatını yaptıktan sonra eşim de gelecek ve hayatımıza devam edeceğiz."

"El birliğiyle zor günlerin üstesinden geleceğiz"

Sıva ustası Gürbüz Uzcüce ise hava şartlarının iyileşmesiyle yoğun bir onarım çalışmasına başlandığını ifade etti.

Ustaların mesaisinin aralıksız sürdüğünü aktaran Uzcüce, "Az hasarlı evlerin tamirat ve tadilatını yapıyoruz. Vatandaşların mağdur olmaması için gereken ne varsa yapacağız. İşlerimiz çok yoğun. İnşallah bu depremin yaralarını saracağız. Gün doğumundan gün batımına kadar çalışıyoruz. El birliğiyle zor günlerin üstesinden geleceğiz, Allah herkesin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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