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Türkiye
AA 10.04.2023 11:36

Kahramanmaraş'ta okullarda yeniden eğitime başlandı

Kahramanmaraş'ta depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından öğrenciler ders başı yaptı.

Kahramanmaraş'ta okullarda yeniden eğitime başlandı
[Fotograf: AA]

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 9 ilçede okullarda yeniden eğitime başlandı.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından öğrenciler, bugün ilk defa okullarına geldi.

Kahramanmaraş'ta okullarda yeniden eğitime başlandı

Öğrencilere ilk gün olması nedeniyle aileleri ve yakınları da eşlik etti.

İlkokul öğrencisi Zeynep Yılmaz, okullar açıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özlediğini anlatan Yılmaz, "Okul kapalıyken çok üzülüyordum. Okullar açıldığı için çok mutluyum." dedi.

Kahramanmaraş'ta okullarda yeniden eğitime başlandı

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da depremin ardından hayatın normale dönmeye başladığını belirtti.

Bugün kent genelinde 9 ilçede 408 okulda yaklaşık 130 bin öğrencinin ders başı yaptığını kaydeden Kahraman, "Depremlerin ardından tüm okullarımız eğitime yeniden hazır hale getirildi. Bazı okullarda ikili, bazı okullarda normal eğitim yapılacak. Tüm öğrencilerimize eğitimlerinde başarılar diliyorum." dedi.

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