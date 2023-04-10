Hafif Sağanak Yağışlı 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.04.2023 11:25

Malatya'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Malatya'da ağır hasarlı yapıların yıkımına ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

Malatya'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Merkez Battalgazi ile Yeşilyurt ilçelerinde Dabakhane, Akpınar, Çöşnük ve Yıldıztepe mahallelerinde ağır hasarlı binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

İş makineleri yardımıyla yıkımları gerçekleştirilen ağır hasarlı binaların molozları, kamyonlara yüklenerek belirlenen yerlere dökülüyor.

Öte yandan depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Doğanşehir ilçesinde de çalışmalar devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanması hedefleniyor.

ETİKETLER
Deprem Malatya
Sıradaki Haber
Depremden etkilenen 800 yıllık Malatya Ulu Cami restore edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:49
Basın Kartı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
13:45
İyi Parti 9 ilde CHP listelerinden aday gösterdi
13:46
Elazığ Harput Musiki Müzesine vatandaşlardan yoğun ilgi
13:40
HDP'nin kapatılması istemli davada süreç sürüyor
13:35
Filipinler: Erişime izin verilen yeni üsler yalnızca savunma amacıyla kullanılacak
13:43
Van’da kafes avcılığı yapan 4 kişi jandarmaya takıldı
Kars ilkbaharda kışı yaşıyor
Kars ilkbaharda kışı yaşıyor
FOTO FOKUS
Birgi ve Bademli'nin asırlık camileri kendine hayran bırakıyor
Birgi ve Bademli'nin asırlık camileri kendine hayran bırakıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ