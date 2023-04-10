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Türkiye
İHA 10.04.2023 11:05

Depremden etkilenen 800 yıllık Malatya Ulu Cami restore edilecek

Depremlerden hasar görünce ibadete kapatılan 800 yıllık Eski Malatya Ulu Cami restore edilerek yeniden ibadete açılacak.

Depremden etkilenen 800 yıllık Malatya Ulu Cami restore edilecek
[Fotograf: İHA]

Malatya’da 6 Şubat depremlerinden etkilenen 30 kültür varlığından biri olan Eski Malatya Ulu Cami'nin restore edilerek yeniden ibadete açılması için çalışma başlatıldı. 

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Sanat Tarihçisi Levent İskenderoğlu 800 yıllık tarihi yapının Anadolu coğrafyasının en önemli kültürel miraslardan biri olduğunu söyledi.

"Ulu Cami Selçukluların Anadolu’da yaptığı ilk cami örneklerinden"

Tarihi caminin Anadolu medeniyetinin izleri açısından bir kimlik belgesi özelliği taşıdığına vurgu yapan İskenderoğlu şunları söyledi:

“Depremlerde kültür varlıklarımız da hasar gördü. Malatya Ulu Cami aşağı yukarı 800 yıllık bir yapı. Selçukluların Anadolu’da yaptığı ilk cami örneklerinden bir tanesi. Genellikle Anadolu Selçuklu mimarisin de çok sık rastlamadığımız açık avlulu ünik bir örnek burası. Şuanda yapıda ciddi hasarlar var. Yaklaşık 400 yıl önce yapının yan duvarlarına eklenen payandalar bu bölgenin depremselliğine ilişkin ip uçları veriyor. Yaşadığımız son depremlerde de payandalar görevini yerine getirdi. Kendilerinin birkaçının yıkılmasına rağmen yapı ayakta kaldı”

Depremden etkilenen 800 yıllık Malatya Ulu Cami restore edilecek

“ Bu yapılar, bizim kimlik belgelerimiz yok olmasına göz yumamayız"

Önceliğin depremde etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması olmakla birlikte tarihi kültür varlıklarının ayağa kaldırılması noktasında çalışmaların yapıldığını söyleyen İskenderoğlu, "Yapının en kısa sürede ayağa kaldırılması tekrar hafızamızın bir parçası olması oldukça elzem. Bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığımız tüm organları ile teyakkuzda. Ayrıca bizler üniversiteler olarak belgeleme ve raporlamalara destek veriyoruz. Anadolu medeniyetinin izleri açısından, bu yapılar, bizim kimlik belgelerimiz yok olmasına göz yumamayız. Muhakkak korumak ve yaşatmak zorundayız. Bu bizim gelecek kuşaklara karşı en büyük sorumluğumuzdur" diye konuştu.

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