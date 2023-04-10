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Türkiye
AA 10.04.2023 12:54

Kars ilkbaharda kışı yaşıyor

Kars'ta nisan ayında kar yağışı etkili oluyor.

Kars ilkbaharda kışı yaşıyor
[Fotograf: AA]

Sağanağın yerini kar yağışına bıraktığı kentin birçok noktası gibi Kars-Digor karayolundaki Hanlar Geçidi de beyaza büründü.

Yaban kuşları, göçmen kuşları yiyecek ararken görüntülendi.

Kars ilkbaharda kışı yaşıyor

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere geçinde etkili olan yoğun kar kışı aratmadı. Karla kaplanan sarıçam ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Yağışın ardından sisin etkili olduğu bölgede görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Vatandaşlardan Şenay Vanlı, son günlerde kar yağışının aralıklarla devam ettiğini, 20 santimetreye yakın kar bulunduğunu söyleyerek yağışların bereketli olmasını diledi.

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