Yalova'nın Altınova ilçesinde Kaytazdere Sanayi Sitesi'ndeki bir kereste fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden görevlilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Yangının büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden de itfaiye ekipleri desteğe geldi.

Öte yandan, yangın nedeniyle fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.