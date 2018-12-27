Yalova Çınarcık Liman Mahallesi'nde, 25-30 yıllık olduğu belirtilen istinat duvarının yıkılmasıyla toprak yığını altında kalan 2 binada incelemeler sürüyor.

Hasar tespit çalışması yapılacak

2 binanın müteahhiti Erdem Küçük, bölgeye giderek çalışmaları takip etti.

"Binalarda hasarlar oluşmuş. Hasarlar binalarımızdan değil, istinat duvarının çökmesi sonucunda meydana geldi. Hasar tespiti yapılacak, AFAD'ın çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyoruz."

"Deprem oldu sandık"

Bölgede market işletmeciliği yapan Ali Osman Yardımcı, ilk başta deprem olduğunu sandıklarını söyleyerek, "Daha sonra duvarın çöktüğünü gördük" dedi.

Toprak yığını altında kalan binalardan birinin inşaat halinde olduğu belirtilirken, duvarın çökmesiyle birlikte toprağın 2 ve 3'üncü kata kadar girdiği görüldü.

Kaynak: DHA