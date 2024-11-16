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Türkiye
İHA 16.11.2024 19:00

Yağmur yağdı sanıldı, gerçek boru patlağı çıktı

Adana'da yaklaşık 5 metre eninde, 10 metre uzunluğundaki bir alana yağdığı düşünülen yağmur herkesi hayrete düşürdü. Olayın arkasındaki gerçek ise güneş enerjisinin borusundaki patlak çıktı.

Adana'da dün Seyhan ilçesinde yaklaşık 5 metre eninde ve 10 metre uzunluğundaki bir alana yağmur yağarken, çevresi tamamen kuru kaldı.

Yağış, çevrede bulunanların dikkatini çekerken, bu anları bir vatandaş kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan ve binlerce kez izlenen görüntüde gerçek bambaşka çıktı.

Güneş enerjisi borusu patlak çıktı

Yağmur yağıyor sanılan görüntüde aslında bir apartmanın damındaki güneş enerjisinin borusunun patladığı ve bu suyun 10 katlı apartmanın damında yere fışkırdığı ortaya çıktı.

Öte yandan apartman görevlisi kendisine inanmayan mahalleli için tekrardan güneş enerjisinin vanasını açtı. Suyun aynı şekilde aktığını gören mahalleli, bölgeden ayrıldı.

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Adana Yağış Güneş Enerjisi
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