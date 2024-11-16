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Türkiye
İHA 16.11.2024 15:49

Kamyonetle drift attı, cezadan kurtulamadı

Kayseri'de kamyonetle drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Bir aracın drif atarak çevreyi rahatsız ettiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; araç tespit edilerek yakalandı.

Drift atan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası

Araç sürücüsüne toplam 32 bin 233 TL cezai işlem uygulanırken araç trafikten men edildi. Dürücü hakkında ise adli işlem başlatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedi" denildi. 

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