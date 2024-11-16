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Türkiye
DHA 16.11.2024 15:25

Köpeklerin saldırısında yaralandı, kaçarken beli kırıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 65 yaşındaki Ferdane Güçlü bacağından yaralandı, kaçarken düşüp beli kırıldı.

Köpeklerin saldırısında yaralandı, kaçarken beli kırıldı

Domaniç ilçesine bağlı Hasantepe Mahallesi'nde oturan Ferdane Güçlü, 11 Kasım'da sokakta başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Ayak ve bacaklarından yaralanan Güçlü'yü, sesleri duyarak gelen komşuları köpekleri uzaklaştırarak kurtardı.

Köpeklerin saldırısında yaralandı, kaçarken beli kırıldı

İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Domaniç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güçlü'nün, kaçmaya çalışırken düşmesi sonucu belinde kırık oluştuğu belirlendi. Güçlü, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi."

"Annem günlerdir tedavi görüyor"

Talihsiz kadının oğlu Kadir Güçlü, "Annem mahalledeki camide kadınlara özel verilen Kur'an kursuna giderken sokak köpekleri saldırmış. Ayak ve bacaklarından yaralanmış. Kaçmaya çalışırken arka üstü düşerek belini kırmış. Günlerdir tedavi görüyor" dedi.

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