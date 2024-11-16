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Türkiye
AA 16.11.2024 16:01

Tekirdağ sahilini kırmızı yosun kapladı

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ sahilini kırmızı yosun kapladı

Kentte 3 gündür etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, yosunların zaman zaman rüzgarla kıyıda biriktiğini söyledi.

Yosunların olumsuz bir durum oluşturmadığını ifade eden Tecer, "Herhangi bir kirlilik kaynaklı sorun değil. Tekirdağ'da son günlerde sert poyraz estiği için denizdeki yosunlar kıyıya vuruyor. Bu mevsimlerde bu durum gayet normal. Vatandaşların telaşlanmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Havanın normale dönmesiyle yosunlarda gidecektir." dedi.

Tekirdağ sahilini kırmızı yosun kapladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da kırmızı yosunların çevreye herhangi bir zararı olmadığını sadece kötü koku yaptığını dile getirdi

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