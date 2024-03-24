Yağışlı sistem Batı bölgelerden başlayarak yurdu etkisi altına alacak

Yeni haftada kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üstünde seyredecek.

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurdun batı kesimlerinde hafta başında yeni bir yağışlı hava beklendiğini belirterek, "Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de beklediğimiz yağışların İzmir, Aydın, Balıkesir ve Marmara’nın doğusunda yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz" dedi.

Yağışlar hafta sonu da etkisini sürdürecek

Macit, Batı bölgelerden başlayan yağışlı sistemin salı günü yurdun doğusuna hareket edeceğini söyledi.

"Karadeniz Bölgesi'nin tamamında, İç Anadolu’nun doğusunda ve Akdeniz’de yağışlar devam ettikten sonra çarşamba günü yurt genelinde önemli bir yağış beklemiyoruz. Perşembe günü ise batı kesimler yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Sağanak şeklinde görülecek yağışların hafta sonu da etkisini sürdürmesi bekleniyor."

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara, İstanbul, İzmir'de haftanın ilk iş günü yağışlı geçecek.

İstanbul’da pazartesi günü sağanak bekleniyor, salı günü yağış beklenmiyor ama çarşambadan itibaren yağış sürecek. Hava sıcaklığı da 15-18 derece civarında seyredecek. Ankara’da özellikle pazartesi günü yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı 17 dereceden salı günü 11 dereceye düşse de sıcaklık perşembe günü 20 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de sıcaklık hafta ortasında 24 dereceye kadar yükselecek.