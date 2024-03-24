Bursa'da pitbull saldırısında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Mollafenari Mahallesi Üftade Tekke Cami bahçesinde çay içmek için toplanan arkadaş grubunun bulunduğu yere gelen sahipsiz pitbull cinsi köpek, gruptakilerden A.İ. ve E.Y'ye saldırdı.
Sesleri duyan mahalleli, yaklaşık 10 dakikalık uğraşın ardından saldırgan köpeği etkisiz hale getirip cami bahçesini çevreleyen demirlere bağladı.
Köpeğin yaraladığı A.İ. ile E.Y. önce Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan A.İ. ve E.Y'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İğneyle bayıltılan pitbull, belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı.
Polis ekipleri, köpeğin sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.