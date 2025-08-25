Yağış geldi, sıcaklık azaldı: İşte yeni haftada hava durumu

Yağış geldi, sıcaklık düştü.

Yurdun kuzey kesimlerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Pazartesi akşam saatlerine kadar Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Yurdun büyük bölümünde hava az bulutlu ve açık olacak. Hafta ortası itibarıyla yağış etkisini yitirecek.

Kuzey ve batı kesimlerde sıcaklık 3 ila 5 derece azaldı.

Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında olacak.

3 büyük il

Ankara'da haftanın ilk mesai günü hava parçalı bulutlu, beklenen en yüksek sıcaklık 28 derece.

İstanbul’da gök gürültülü sağanak bekleniyor, en yüksek sıcaklık 28 derece.

İzmir'de hava açık ve güneşli, sıcaklık 35 derece.