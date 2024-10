Virajı alamayan otomobil karşı yöndeki araçla çarpıştı

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde yaşandı.

İsmail C. (55) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Mehmet S. (69) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, İsmail C. ve yanındaki Hatice C. (46) araçta sıkışırken, diğer araçta bulunan sürücüsü ve yanındaki eşi Nevriye S. (68) kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, tedavi için ambulansla hastaneye götürüldü.

Hurdaya dönen araçlar ise çekici vasıtasıyla yoldan alındı.

Kazanın görgü tanıkları, virajın olduğu kısma önlem alınması gerektiğini, bölge esnafı da hemen caddede işyerleri olduğu için tedirgin olduklarını dile getirdi.