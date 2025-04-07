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Türkiye
AA 07.04.2025 07:39

İstanbul'da polisle çatışan iki şüpheli vurularak yakalandı

İstanbul Bakırköy'de 2 motosikletli şüpheli, polis ekipleriyle girdiği silahlı çatışmada vurularak yakalandı.

İstanbul'da polisle çatışan iki şüpheli vurularak yakalandı
[Fotograf: DHA]

İstanbul Bakırköy'de Sakızağacı Mahallesi İskele Caddesi'nde silah seslerinin olduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri, İstanbul Caddesi'nde plakasız motosikletle iki kişinin kaçtığını fark etti.

Polisin "dur" ikazına silahla ateş ederek karşılık veren 2 zanlı, Fatih Kennedy Caddesi'nden Avrasya Tüneli istikametine doğru kaçmaya başladı.

Kovalamaca esnasında da polise silahla ateş açmaya devam eden şüpheliler, durdurulmak istenince Fatih ilçesi Balık Barınağı'na yakın bir noktada kaza yaptı.

Bu esnada yine polisle çatışmaya giren zanlılar, vurularak yakalandı.

Mehmet Furkan Y. ile Serkan Z. olduğu öğrenilen şüpheliler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zanlıların üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca, 1 boş şarjör ve 24 boş kovan ele geçirildi. Motosiklet, çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, açılan ateş sonucu polis aracına da kurşun isabet ettiği öğrenildi.

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